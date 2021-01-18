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В ВОЗ спрогнозировали начало спада заболеваемости COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В ВОЗ спрогнозировали начало спада заболеваемости COVID-19
Фото: ТАСС
Во Всемирной организации здравоохранения пока нет единого мнения о том, будет ли 2021 год более спокойным по заболеваемости коронавирусом, однако благодаря вакцинации уже «виден свет в конце туннеля» в России. Об этом «Российский газете» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что последние новости о вакцинах позволяют надеяться на завершение пандемии.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация», — пояснила Вуйнович.

При этом эксперты уверены, что в 2021 году пандемия еще не закончится и вирус никуда не денется, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 95 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более чем 3,5 млн человек.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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