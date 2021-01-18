СМИ раскрыли секрет кремлевских рюмок

На официальных приемах в Кремле подают особые рюмки, из которых практически невозможно напиться. Об этом сообщает «Царьград».

Они называются лафитники. Еще их называют цыганскими рюмками. Это рюмки без граней на тонкой ножке. Стандартный объем лафитника меньше стандартного объема водочной рюмки — 35 миллилитров против 50.

Согласно легенде, ими стали сервировать столы на официальных приемах в Кремле при Никите Хрущеве. Лафитники до сих пор подают в Кремле, однако они отличаются от стандартных — их объем еще меньше, 12 миллилитров. Эти рюмки выглядят как обычные, а вмещают меньший объем жидкости за счет дна и стенок с утолщением.

«Напиться допьяна из таких рюмок практически невозможно, поэтому они выполняют скорее "представительские функции": гость должен лишь пригубить напиток в знак вежливости», — сообщает «Царьград».