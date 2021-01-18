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Алену Хмельницкую госпитализировали с коронавирусом 

Свободная пресса 23 минуты назад
Актрису Алену Хмельницкую госпитализировали
Фото: РИА Новости
50-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая попала в больницу с пневмонией.
Как сообщает МК, артистка опубликовала ролик из больничной палаты и сообщила, что легла в больницу по собственной инициативе, чтобы поскорее излечиться и не рисковать здоровьем.
По ее словам, сейчас она находится под наблюдением 24 часа в сутки.
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До этого актриса сообщала, что болеет коронавирусом и лечится дома. По словам Хмельницкой, у нее наблюдается не совсем типичный симптом — бессонница. Также актриса жаловалась на слабость.
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Общество , Алена Хмельницкая
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