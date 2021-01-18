Актрису Алену Хмельницкую госпитализировали

50-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая попала в больницу с пневмонией.

Как сообщает МК, артистка опубликовала ролик из больничной палаты и сообщила, что легла в больницу по собственной инициативе, чтобы поскорее излечиться и не рисковать здоровьем.

По ее словам, сейчас она находится под наблюдением 24 часа в сутки.

До этого актриса сообщала, что болеет коронавирусом и лечится дома. По словам Хмельницкой, у нее наблюдается не совсем типичный симптом — бессонница. Также актриса жаловалась на слабость.