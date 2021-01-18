Министр объяснил, почему привившиеся от COVID-19 должны носить маски 

Россияне, прошедшие через вакцинацию от коронавируса, всё ещё должны продолжать носить защитные маски. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Необходимость данной меры обусловлена тем, что, по словам главы профильного ведомства, любой человек, даже будучи привитым и даже имея в организме достаточный уровень антител, может быть переносчиком заразы и, следовательно, потенциально может заражать ею других людей.
"Привившиеся от коронавируса должны продолжать носить маски»", — отметил Мурашко.
Чиновник подчеркнул, что такая необходимость сохранится вплоть до формирования популяционного иммунитета. Мурашко также уточнил, что прививка от коронавируса надёжно защищает от тяжелого течения COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что в России уже прошёл пик заболеваемости коронавирусом.