Министр объяснил, почему привившиеся от COVID-19 должны носить маски 

Россияне, прошедшие через вакцинацию от коронавируса, всё ещё должны продолжать носить защитные маски. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Необходимость данной меры обусловлена тем, что, по словам главы профильного ведомства, любой человек, даже будучи привитым и даже имея в организме достаточный уровень антител, может быть переносчиком заразы и, следовательно, потенциально может заражать ею других людей.

"Привившиеся от коронавируса должны продолжать носить маски»", — отметил Мурашко.

Чиновник подчеркнул, что такая необходимость сохранится вплоть до формирования популяционного иммунитета. Мурашко также уточнил, что прививка от коронавируса надёжно защищает от тяжелого течения COVID-19.