Малышева пришла проститься с Грачевским в защитном экране 

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На прощании с Борисом Грачевским, которое проходило в Доме кино, пришли и почитатели таланта известного режиссера, создателя любимого многими поколениями «Ералаша», и друзья, и коллеги.

Поскольку Грачевский скончался от коронавирусной пневмонии, гроб был закрыт стеком. Практически все присутствующие были в масках.

А известный теледоктор Елена Малышева пришла в защитном экране. Как последнюю дань покойному, она принесла букет красных роз, — рассказывает "Комсомольская Правда".

Цветов было очень много, в них утопали и гроб, и сцена, на которой он стоял.

После окончания церемонии прощания собравшиеся проводили направившийся на Троекуровское кладбище катафалк долгими аплодисментами.

Как ранее писал «Рамблер», о госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря.

Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. 4 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.