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Москва

Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского 

РИА Новости 51 минуту назад
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала в Instagram смерть художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей.
По ее словам, у режиссера был самый злокачественный рак на свете — меланома, а также ряд других серьезных болезней.

"Но он (Грачевский. — Прим. ред.) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем", — отметила Малышева.

Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса.

"Группа риска — это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, легких, сердца. Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!" — подчеркнула она.

Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссера похоронили в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.
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Комментарии 5
Общество , Елена Малышева , Москва
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