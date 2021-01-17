Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Елена Малышева пришла на прощание с Грачевским в защитном экране 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Малышева пришла на прощание с Грачевским в защитном экране
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 17 января, в Москве в Доме кино простились с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. Проводить режиссера в последний путь пришли его друзья и знакомые.
Елена Малышева пришла на церемонию в защитном экране и с букетом красных роз. А так как Грачевский умер из-за осложнений коронавирусной пневмонии гроб был закрыт стеклом.
Гроб с Грачевским поставили на сцене вместе с венками из цветов. На экране показывали фотографии, на которых он был запечатлен в разные моменты жизни вместе со знакомыми и близкими людьми.

«Человек-улыбка! Человек— свет! Человек-жизнь! Прощай…» — говорили друзья со сцены.

Борис Грачевский будет похоронен 17 января на Троекуровском кладбище Москвы.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Teleprogramma.pro: последние новости
«От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера «От него денег семья не видела»: адвокат Баталовых опровергла слухи, что Михалков помогал вдове актера «И родители, и дети визжат от восторга одинаково!»: Утяшева и Воля повеселились в пустыне с сыном и дочкой «И родители, и дети визжат от восторга одинаково!»: Утяшева и Воля повеселились в пустыне с сыном и дочкой «Все мысли только об одном»: невестка Валерии рассказала о своем материнстве «Все мысли только об одном»: невестка Валерии рассказала о своем материнстве
Общество , Елена Малышева , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение