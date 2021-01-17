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Погода в России: Вильфанд предупредил россиян об аномальных морозах в ближайшие дни 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Вильфанд предупредил россиян об аномальных морозах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что метеорологи прогнозируют аномально низкие температуры воздуха в ряде российских регионов в ближайшие несколько дней.
В частности, на большей части территории Центрального федерального округа до 20 января ожидаются температуры на шесть-двенадцать градусов ниже климатической нормы. В Приволжском округе столбики термометров опустятся до 20-30 градусов ниже нуля, местами возможно до минус 32 градусов.
Аномальные морозы предвидятся и на северо-западе нашей страны — на семь-пятнадцать градусов ниже нормативных значений января. Ожидается, что до середины предстоящей недели температура будет составлять около 23-26 градусов ниже нуля.
Жителям южных регионов России также придется пережить мороз: до минус 21 градуса в ЮФО и до минус 12 градусов в СКФО.
На Урале и в Сибири термометры покажут на восемь-семнадцать градусов меньше нормы. Тяжелее всего придется жителям Таймыра и Долгано-Ненецкого региона (до минус 53 градусов), а также Якутии (до минус 56 градусов), цитирует синоптика РИА Новости.
Ранее Роман Вильфанд объяснил причины сильного снегопада в столице.
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Общество , Погода , Роман Вильфанд , РИА Новости , Таймыр
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