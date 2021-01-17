Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ разоблачили тайную жизнь Навального 

News.ru 1 час назад
СМИ вскрыли несостыковки в биографии Навального
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Журналисты телеканала «Царьград» провели собственное расследование, касающееся близких отношений Навального с соратницами. Они выяснили, что блогер получает от них фото интимного содержания, среди которых есть снимки лидера «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.
Также канал обнаружил несостыковки в истории про обучение Навального в Йельском университете.

Наше расследование про Алексея Навального вскрыло очень неприятные факты о его личной жизни, в которой много дам, соратниц Навального, — говорится в сообщении «Царьграда».

Телеканал опубликовал фото девушек, присылавших в WhatsApp блогера фото своих обнажённых тел. При этом журналисты особо отметили, что жена Навального Юлия может в любой момент забрать эти фото, связавшись с представителями телеканала.
Журналисты делают оговорку, что внешне семья блогера выглядит благополучной, поэтому они не размещают все кадры одновременно. Они дают Юлии шанс изъять все фото при условии, что она пообещает не вести оппозиционную деятельность в России.
Представители телеканала сообщили, что среди этого большого количества фотографий есть снимки, сделанные самим Навальным.
Что касается Йельского университета, журналисты разоблачили блогера в том, что его учёба была платной, хотя он утверждал обратное. Найдены чеки, доказывающие, что обучение Навального было платным. Журналисты пообещали узнать, откуда у блогера такие деньги на обучение в престижном вузе.
Издание сообщает, что это только первая часть расследования о тайной жизни блогера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу политика Алексея Навального на отказ российских правоохранительных органов от возбуждения уголовного дела по факту его отравления. ЕСПЧ коммуницировал обращение оппозиционера.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
News.ru: последние новости
Жена Грачевского опубликовала последнее фото режиссёра Жена Грачевского опубликовала последнее фото режиссёра Садальский рассказал о последнем разговоре с Грачевским Садальский рассказал о последнем разговоре с Грачевским «Похудейте»: Малышева рассказала, как побороть коронавирус в 2021 году «Похудейте»: Малышева рассказала, как побороть коронавирус в 2021 году
Комментарии 97
Общество , Алексей Навальный , Анастасия Васильева , ЕСПЧ , МВД , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение