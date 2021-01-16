Навального в аэропорту Внуково уже ожидает ОМОН 

В аэропорту Внуково Алексея Навального, который должен прилететь рейсом авиакомпании "Победа" Берлин — Москва, уже ожидает ОМОН. Об этом сообщает телеграм-канал КСТАТИ.
Ранее, как сообщал Рамблер, прокуратура Москвы выступила с заявлением, в котором предостерегла от организации и участия в массовой акции в столичном аэропорту Внуково.
На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, также обратила внимание администрация самого аэропорта.
"15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", — обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.