Навального в аэропорту Внуково уже ожидает ОМОН 

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Ранее, как сообщал Рамблер , прокуратура Москвы выступила с заявлением, в котором предостерегла от организации и участия в массовой акции в столичном аэропорту Внуково.

На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, также обратила внимание администрация самого аэропорта.

"15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", — обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.