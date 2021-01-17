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Опрос: 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях 

RT на русском и ещё 2 53 минуты назад
13% россиян примут участие в крещенских купаниях
Фото: ТАСС
В 2021 году 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях, из них 2% сделают это впервые. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Большинство россиян (74%) не будут в этом году участвовать в купаниях. При этом уточняется, что 60% из них никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.
Согласно данным исследования, принять участие в крещенских купаниях чаще планируют мужчины, чем женщины (17% и 10% соответственно).
Молодёжь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех регионов России.
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Общество , Крещение
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