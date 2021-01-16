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Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами 

РИА Новости 42 минуты назад
Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами
Фото: РИА Новости
Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва-Доха, три раза в неделю)", — говорится в сообщении.

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
Уточняется, что решение принято исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.
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Общество , Татьяна Голикова
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