Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами 

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва-Доха, три раза в неделю)", — говорится в сообщении.