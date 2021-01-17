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Российский врач предложил включить вакцинацию в трудовой договор 

Zab.ru и ещё 5 43 минуты назад
Врач предложил включить вакцинацию в трудовой договор в РФ
Фото: из архива ZAB.RU
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложи ввести вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с людьми. Об этом 16 января сообщили «Лента.ру»

«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — объяснил он.

Жемчугов также напомнил о скончавшемся художественном руководителе юмористического журнала «Ералаш» Борисе Грачевском и выразил сожаление, что тот не стал вакцинироваться. Однако врач подчеркнул, что вакцинация происходит добровольно.
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Общество , Владислав Жемчугов , Lenta.ru
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