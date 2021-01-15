Россия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом мигрантов

Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, этот показатель составил 12 млн Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
"В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах, — отметили в ЭКОСОС. — США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире".
Как указали в организации, вслед за США самыми популярными странами для мигрантов являются Германия и Саудовская Аравия. "В Российской Федерации (которая находится на четвертом месте — прим. ТАСС) проживает 12 млн мигрантов, а в Великобритании — 9 млн", — добавили авторы доклада.