Прокуратура предостерегла москвичей от массовых акций к прилету Навального

Прокуратура Москвы в пятницу, 15 января, выступила с заявлением, в котором предостерегла от организации и участия в массовой акции в столичном аэропорту Внуково. Именно туда 17 января, в воскресенье, должен прилететь рейсом авиакомпании "Победа" Берлин — Москва Алексей Навальный.
На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, ранее в пятницу уже обращала внимание администрация самого аэропорта.
"15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", — обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.