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Москва

Прокуратура предостерегла от массовых акций во Внуково к прилету Навального 17 января 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Прокуратура предостерегла москвичей от массовых акций к прилету Навального
Фото: ТАСС
Прокуратура Москвы в пятницу, 15 января, выступила с заявлением, в котором предостерегла от организации и участия в массовой акции в столичном аэропорту Внуково. Именно туда 17 января, в воскресенье, должен прилететь рейсом авиакомпании "Победа" Берлин — Москва Алексей Навальный.
На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, ранее в пятницу уже обращала внимание администрация самого аэропорта.

"15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", — обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.
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Общество , Алексей Навальный , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , Генпрокуратура РФ , Берлин , Германия , Москва
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