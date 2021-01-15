Прокуратура предостерегла москвичей от массовых акций к прилету Навального

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На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, ранее в пятницу уже обращала внимание администрация самого аэропорта.

"15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", — обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.