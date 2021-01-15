Умер писатель и переводчик Вячеслав Федоровский 

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Писатель, переводчик и издатель Вячеслав Федоровский умер в Москве в возрасте 97 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Тело писателя было обнаружено в его квартире на Смоленской площади без признаков насильственной смерти.

В полиции заявили, что Федоровский умер от естественных причин. Точные причины смерти должна установить медицинская экспертиза.

Вячеслав Иванович Федоровский — полковник, ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией» и др.

С 1983 года являлся членом Союза писателей СССР. Известен как переводчик зарубежных детективов, в том числе Агаты Кристи. Основатель издательства «Ветеран МП», специализирующегося на патриотической, приключенческой литературе и детективах.

Как писал «Рамблер», в США в возрасте 93 лет скончался первый исполнитель роли Си Си Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» Питер Марк Ричман.