В Петербурге резко растет число COVID-пациентов, обращающихся за помощью

В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 января, за медицинской помощью обратились 3274 человека с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Это на 181,51% больше, чем число обратившихся в прошлую пятницу, 8 января, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию коронавирусной инфекции.

Именно о таком негативном развитии эпидемической ситуации по окончании новогодних каникул ранее предупреждали специалисты. Правда, пока это не отразилось на уровне госпитализаций, который за неделю, в суточном исчислении, сократился на 6,13%. Однако это совсем не является поводом для оптимизма.

«Координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают в ближайшие дни роста распространения инфекции и, следовательно, увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями. Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7−8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников», — объяснили аналитики.

В настоящее время в Петербурге свободно 2963 коронавирусные койки, что составляет 23,7% от общего количества коек — это рекордный показатель за последние месяцы.

За последние сутки в Петербурге госпитализированы 750 человек. На амбулаторном лечении находятся более 65 тыс. петербуржцев.

«В городе имеется необходимый запас коечного фонда и других медицинских ресурсов для купирования вероятного увеличения нагрузки на медицинские службы, — заверяют в координационном совете. — Тем не менее строгое соблюдение ограничительных противоэпидемических мер, введенных правительством города, сможет значительно снизить заболеваемость и уменьшить число госпитализаций».

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 3094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 3915 человек. Скончались 72 человека.