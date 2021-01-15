Рогозин развеял миф о табличке на двери своего рабочего кабинета

«Сегодня друзья прислали вот такую «табличку» якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить…» — написал Рогозин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Там [на табличке] забыли написать, что еще поэт-песенник?» — добавил в комментариях @arsmaillistru1.