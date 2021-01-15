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Москва

Рогозин раскрыл правду о своем кабинете 

Мария Иванова 1 час назад
Рогозин развеял миф о табличке на двери своего рабочего кабинета
Фото: Соцсети/ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин развеял миф о гигантской табличке на двери своего рабочего кабинета. В своем твиттере он опубликовал фото настоящей таблички — с номером кабинета и надписью «Рогозин Дмитрий Олегович».
Соцсети
Глава Роскосмоса показал фейковую табличку, на которой указаны сразу 12 должностей.

«Сегодня друзья прислали вот такую «табличку» якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить…» — написал Рогозин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).


«Там [на табличке] забыли написать, что еще поэт-песенник?» — добавил в комментариях @arsmaillistru1.

Как писал «Рамблер», в прошлом году «Роскосмос» открыл на своем сайте страницу с песнями о космосе. Тексты некоторых песен написал Рогозин.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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