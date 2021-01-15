Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского

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Москва

Опубликовано видео о последних сообщениях Грачевского Садальскому 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался в больнице на 72-м году жизни. Создатель детского юмористического киножурнала был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в декабре, незадолго до Нового года он попал в реанимацию.
Поддерживавшие с Грачевским связь артисты рассказали, что, несмотря на тяжелое течение заболевания, он оставался веселым и жизнерадостным. Актер Станислав Садальский поведал СМИ, что в последнем сообщении Борис Юрьевич рассказал ему о том, что скоро выпустит десятый номер «Ералаша».
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Борис Грачевский
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