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Москва

Роспотребнадзор заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 

Артём Кульша 1 час назад
В России пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 93,1 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,49 миллиона человек.

«Можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — заявила сегодня Пшеничная.

По ее словам, в настоящее время в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации, однако могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. Она назвала причиной этого большой размер территории, которую занимает Россия, и разные условия распространения коронавирусной инфекции в разных регионах.
Также Пшеничная высказала мнение, что COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции, в связи с чем в конце зимы или весной число выявляемых случаев болезни может немного вырасти.

«Показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости», — добавила она.

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Общество , Видео , Роспотребнадзор
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