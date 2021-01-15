Роспотребнадзор заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 

России пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 93,1 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,49 миллиона человек.

«Можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — заявила сегодня Пшеничная.

По ее словам, в настоящее время в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации, однако могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. Она назвала причиной этого большой размер территории, которую занимает Россия, и разные условия распространения коронавирусной инфекции в разных регионах.

Также Пшеничная высказала мнение, что COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции, в связи с чем в конце зимы или весной число выявляемых случаев болезни может немного вырасти.