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На Сахалине рассказали, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19 

РИА Новости 10 минут назад
На Сахалине показали бейдж привитого от COVID-19
Фото: РИА Новости
Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации.
В четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.
Привитые от COVID-19 жители Сахалина смогут носить бейджи вместо масок
Разработанный макет есть в распоряжении РИА Новости. Он представляет собой бейдж зелёного цвета размером 100 миллиметров на 70 миллиметров, с информацией о дате вакцинации, имени, отчестве и фамилии привитого. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.
В пятницу заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук рассказал, что выдавать спецзнак начнут уже в начале будущей недели тем, кто получил вторую прививку. На сегодняшний день первую прививку вакциной "Спутник-V" получили порядка 2 тысяч человек, вторую — около 600.
Массовая вакцинация на островах начнётся в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины — 9100 доз.
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Общество , Валерий Лимаренко , Владимир Ющук , РИА Новости
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