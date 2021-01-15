На Сахалине показали бейдж привитого от COVID-19

Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации.

В четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.

Разработанный макет есть в распоряжении РИА Новости. Он представляет собой бейдж зелёного цвета размером 100 миллиметров на 70 миллиметров, с информацией о дате вакцинации, имени, отчестве и фамилии привитого. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.

В пятницу заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук рассказал, что выдавать спецзнак начнут уже в начале будущей недели тем, кто получил вторую прививку. На сегодняшний день первую прививку вакциной "Спутник-V" получили порядка 2 тысяч человек, вторую — около 600.

Массовая вакцинация на островах начнётся в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины — 9100 доз.