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Мурашко опроверг утверждение Гинцбурга и заявил о необходимости ношения масок установления популяционного иммунитета 

Мария Иванова 35 минут назад
Мурашко опроверг утверждение Гинцбурга и заявил о необходимости ношения масок установления популяционного иммунитета
Фото: ТАСС
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса россияне должны носить маски до тех пор, пока в стране не сформируется популяционный иммунитет, передает РИА Новости. Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что маски можно не носить, если антител много.
Министр подчеркнул, что прививка надежно защищает от тяжелого течения COVID-19, а «в абсолютном большинстве случаев» — и от самой болезни. Однако вакцинированный человек может передать передать инфекцию тем, кто прививку не делал.
С таким заявлением Мурашко выступил после рекомендации Гинцбурга не носить маски при уровне антител 1:3200 и выше. Гинцбург говорил РИА Новости, что маски в таких случаях якобы мешают поддерживать необходимый уровень защиты.
Мурашко призвал носить маски всех россиян, вне зависимости от титра антител.

«Маски защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — сказал глава Минздрава.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одной из дочерей Путина сделали прививку.
В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп. С 18 января прививку смогут сделать все желающие россияне.
Вакцинация в России бесплатна и добровольна, препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
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Общество , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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