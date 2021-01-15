Мурашко заявил, что маски нужно носить до установления популяционного иммунитета 

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса россияне должны носить маски до тех пор, пока в стране не сформируется популяционный иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что прививка надежно защищает от тяжелого течения COVID-19, а «в абсолютном большинстве случаев» — и от самой болезни. Однако вакцинированный человек может передать передать инфекцию тем, кто прививку не делал.

Мурашко призвал носить маски всех россиян, вне зависимости от титра антител.

«Маски защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — сказал глава Минздрава.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одной из дочерей Путина сделали прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп. С 18 января прививку смогут сделать все желающие россияне.