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Мурашко: привившиеся от коронавируса должны носить маски вне зависимости от титра антител 

ТАСС 1 час назад
Мурашко: привившиеся от COVID должны носить маски
Фото: ТАСС
Граждане, привившиеся против новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, так как вакцинированные все равно могут быть переносчиками вируса. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", — сказал Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 520 531 случай заражения, выздоровели 2 909 680 человек, умерли 64 495. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии
Общество , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Правительство РФ
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