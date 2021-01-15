Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру

Бездомная женщина получила в подарок квартиру от дизайнера одежды и ювелирных изделий. Бизнесмен Исаия Гарза (Isaiah Garza) решил оказывать поддержку тем, кто пострадал в пандемию коронавируса, тратя на это часть своего дохода. Кроме того, он организовал сбор денег в Интернете.

Мужчина записал видео о том, как бездомная женщина, которая провела на улице десять лет, обрела крышу над головой. Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok.

На кадрах он подъезжает на машине к Робин и протягивает ей праздничный пакет, в котором находятся ключи от квартиры. Затем он отводит ее в жилище, и довольная женщина не может поверить своим глазам.