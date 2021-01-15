Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Получившую в подарок квартиру бездомную женщину сняли на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Бездомная женщина получила в подарок квартиру от дизайнера одежды и ювелирных изделий. Бизнесмен Исаия Гарза (Isaiah Garza) решил оказывать поддержку тем, кто пострадал в пандемию коронавируса, тратя на это часть своего дохода. Кроме того, он организовал сбор денег в Интернете.
Мужчина записал видео о том, как бездомная женщина, которая провела на улице десять лет, обрела крышу над головой. Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok.
На кадрах он подъезжает на машине к Робин и протягивает ей праздничный пакет, в котором находятся ключи от квартиры. Затем он отводит ее в жилище, и довольная женщина не может поверить своим глазам.
Общество , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На параде показали «самое мощное оружие в мире»
02:38
На параде показали «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение