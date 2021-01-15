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Варламов вылетел в Россию после задержания в Южном Судане 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 52 минуты назад
Варламов вылетел в Россию после задержания в Южном Судане
Фото: nsn.fm
Российский блогер Илья Варламов освобожден властями Южного Судана после задержания в минувшую среду. Об этом он сам проинформировал общественность через соцсети. Варламов уже отправился самолетом на родину из Джубы — столицы этого африканского государства.
Блогер подверг жёсткой критике чиновников Южного Судана, которых обвинил в коррупции. Он присвоил им эпитет «паразиты у власти», не способные что-либо созидать.
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Вместе с Варламовым 1 января были задержаны ещё трое россиян, в том числе, издатель и участник Pussy Riot Петр Верзилов, были задержаны 13 января в городе Капоэте. Поводом стали подозрению в том, что у них есть дрон для съемки. Впоследствии россияне были отпущены, однако затем повторно задержаны, отмечает Ura.ru. Варламов сообщил, что он с женой заперты в отеле Джубы.
Власти Южного Судана до сих пор не давали официальных пояснений относительно своих действий. В этой стране нет российских представительств, отношения с ней курирует посольство РФ в Уганде, где Варламов снимал в одном из лагерей для беженцев, в которых много граждан Южного Судана.
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Комментарии 3
Общество , Петр Верзилов , Илья Варламов , РИА Ura.ru , Джуба , Судан , Южный , Южный Судан
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