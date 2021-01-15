Врачи не пустили жену Грачевского к мужу перед его смертью

36-летняя супруга основателя киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская перед смертью супруга пыталась попасть к нему в палату, но медики её не пустили, сообщает Starhit со ссылкой на близкого друга семьи. Женщина смогла лишь посмотреть на умирающего мужа через стекло.

О госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря. Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. Иногда режиссеру становилось лучше, однако вслед за стабилизацией состояние всегда следовало ухудшение. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя.

По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.

Накануне смерти Грачевского навестить его в больницу приехала молодая супруга. Екатерина Белоцерковская недавно сама перенесла COVID-19, но в легкой форме. Врачи запретили ей заходить в палату к супругу, опасаясь повторного заражения.

«В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло», — цитирует издание слова друга семьи.

Он подчеркнул, что медики не давали никаких прогнозов: не обнадеживали, но и не пугали. По его словам, коронавирус слишком непредсказуем, чтобы делать выводы на перспективу.