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Жену Грачевского не пустили к мужу перед его смертью 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Врачи не пустили жену Грачевского к мужу перед его смертью
Фото: ТАСС
36-летняя супруга основателя киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская перед смертью супруга пыталась попасть к нему в палату, но медики её не пустили, сообщает Starhit со ссылкой на близкого друга семьи. Женщина смогла лишь посмотреть на умирающего мужа через стекло.
О госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря. Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. Иногда режиссеру становилось лучше, однако вслед за стабилизацией состояние всегда следовало ухудшение. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя.
По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.
Накануне смерти Грачевского навестить его в больницу приехала молодая супруга. Екатерина Белоцерковская недавно сама перенесла COVID-19, но в легкой форме. Врачи запретили ей заходить в палату к супругу, опасаясь повторного заражения.

«В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло», — цитирует издание слова друга семьи.

Он подчеркнул, что медики не давали никаких прогнозов: не обнадеживали, но и не пугали. По его словам, коронавирус слишком непредсказуем, чтобы делать выводы на перспективу.
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Общество , Екатерина Белоцерковская , StarHit
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