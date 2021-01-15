Подруга Грачевского обнародовала последнюю переписку с ним 

Подруга Бориса Грачевского Светлана Туманова рассказала в Facebook, что его смерть стала шоком для нее и опубликовала последнюю переписку с художественным руководителем «Ералаша».

«Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988… Успела попрощаться 7 января…», — написала она.

На скриншоте переписки, которым проиллюстрировала свою запись Туманова, видно, что Грачевский бодро отвечал ей 31 декабря. Однако уже 7 января на вопрос, нужно ли прекращать за него молиться худрук «Ералаша» кратко ответил: «Пока нет», допустив описку. На этом переписка с режиссером обрывается.

«Рамблер» писал, что 71-летний Грачевского в декаьре был госпитализирован с коронавирусом. В начале января состояние режиссера ухудшилось. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Борис Грачевский скончался вечером 14 января.