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Подруга Грачевского обнародовала последнюю переписку с ним 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Подруга Грачевского обнародовала последнюю переписку с ним
Фото: РИА Новости
Подруга Бориса Грачевского Светлана Туманова рассказала в Facebook, что его смерть стала шоком для нее и опубликовала последнюю переписку с художественным руководителем «Ералаша».

«Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988… Успела попрощаться 7 января…», — написала она.

На скриншоте переписки, которым проиллюстрировала свою запись Туманова, видно, что Грачевский бодро отвечал ей 31 декабря. Однако уже 7 января на вопрос, нужно ли прекращать за него молиться худрук «Ералаша» кратко ответил: «Пока нет», допустив описку. На этом переписка с режиссером обрывается.
«Рамблер» писал, что 71-летний Грачевского в декаьре был госпитализирован с коронавирусом. В начале января состояние режиссера ухудшилось. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Борис Грачевский скончался вечером 14 января.
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