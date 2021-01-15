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Москва

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител 

РИА Новости 17 минут назад
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.

"Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, … можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", — рассказал Гинцбург РИА Новости.

Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.

"Тем самым будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител", — добавил Гинцбург.

На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , РИА Новости
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