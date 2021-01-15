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Москва

Попова поддерживает постоянную удаленку в тех сферах, где это возможно 

ТАСС 12 минут назад
Попова поддержала постоянную удаленку
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает переход на удаленный формат работы на постоянной основе в тех сферах, где это возможно.

"Я не вижу противоречия в том, что часть людей останется работать дома при сегодняшних возможностях коммуникации, цифровых, электронных технических возможностях", — сказала Попова в пятницу на Гайдаровском форуме.

Она отметила, что некоторым работодателям и сотрудникам такая форма работы понравилась больше, чем традиционная. При этом, напомнила она, "некоторые виды деятельности в принципе нельзя исполнять дома, не имея специального оборудования".
Часть сотрудников Роспотребнадзора из-за пандемии также переходила на удаленку, рассказала глава ведомства. По ее словам, благодаря этому "у кого-то повышалась эффективность".
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Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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Комментарии 3
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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