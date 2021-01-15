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Когда это все закончится: сотовая связь в РФ подорожает на 15 процентов 

Елена Прошина 24 минуты назад
Стоимость сотовой связи в России вырастет на 15 процентов, повышение цен в первую очередь коснется тарифов стоимостью 500-900 рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.
Операторы хотят покрыть свои дополнительные расходы и исчезновение некоторых статей доходов, к примеру, международного роуминга. Из-за массового перехода людей на удаленку операторам пришлось создавать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, это потребовало серьезных трат.
Деньги также ушли на исполнение новых законов, включая введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам и сервисам.
Дополнительные расходы из-за пандемии и недополученную операторами выручку за первую половину 2020-го Content-Review оценило в 30 миллиардов рублей. Ежегодные расходы операторов на исполнение законов могут превысить 200 миллиардов рублей.
Глава агентства Сергей Половников отметил, что пользователи дорогих тарифов «наиболее инертны» и смирятся с повышением цены на сто рублей.
Он напомнил, что год назад «Т2 РТК холдинг» (Tele2), «Мегафон» и «Вымпелком» уведомили часть абонентов о повышении тарифов примерно на сто рублей (для безлимитных пакетов доступа в интернет). Операторы объясняли, что цены пришлось поднять из-за пакета Яровой, обязывающего хранить записи переговоров и переписку клиентов.
Аналитика Mobile Research Group Сергей Потресов рассказал об инструментах повышения цен, которые есть у операторов. Они могут добавить в пакеты дополнительные минуты, гигабайты или сообщения, сделать платным sms-информирование о пропущенных вызовах или поднять цены на международные звонки.
Как писал «Рамблер», эксперты, опрошенные «Известиями», предупредили о росте цен на мобильную связь и домашний интернет на 15-20 процентов в 2021 году.
Глава TelecomDaily Денис Кусков назвал главной причиной роста цен падение рубля на 20 процентов за год. Операторы закупают иностранное оборудование для строительства сетей, поэтому им приходится ориентироваться на курсы валют.
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Общество , Видео , Денис Кусков , Сергей Половников , Сергей Потресов , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Ведомости , газета "Известия"
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