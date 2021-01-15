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Стоимость сотовой связи в России вырастет на 15 процентов, повышение цен в первую очередь коснется тарифов стоимостью 500-900 рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.

Операторы хотят покрыть свои дополнительные расходы и исчезновение некоторых статей доходов, к примеру, международного роуминга. Из-за массового перехода людей на удаленку операторам пришлось создавать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, это потребовало серьезных трат.

Деньги также ушли на исполнение новых законов, включая введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам и сервисам.

Дополнительные расходы из-за пандемии и недополученную операторами выручку за первую половину 2020-го Content-Review оценило в 30 миллиардов рублей. Ежегодные расходы операторов на исполнение законов могут превысить 200 миллиардов рублей.

Глава агентства Сергей Половников отметил, что пользователи дорогих тарифов «наиболее инертны» и смирятся с повышением цены на сто рублей.

Он напомнил, что год назад «Т2 РТК холдинг» ( Tele2 ), «Мегафон» «Вымпелком» уведомили часть абонентов о повышении тарифов примерно на сто рублей (для безлимитных пакетов доступа в интернет). Операторы объясняли, что цены пришлось поднять из-за пакета Яровой, обязывающего хранить записи переговоров и переписку клиентов.

Аналитика Mobile Research Group Сергей Потресов рассказал об инструментах повышения цен, которые есть у операторов. Они могут добавить в пакеты дополнительные минуты, гигабайты или сообщения, сделать платным sms-информирование о пропущенных вызовах или поднять цены на международные звонки.

Как писал «Рамблер», эксперты, опрошенные «Известиями», предупредили о росте цен на мобильную связь и домашний интернет на 15-20 процентов в 2021 году.