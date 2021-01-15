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Москва

Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 

Российская Газета и ещё 14 8 часов назад
В Сколково остановили переговоры с Pfizer о приобретении вакцины
Фото: Reuters
Клиника "Хадасса Москва", участник Международного медицинского кластера в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавирусной инфекции и планирует проводить вакцинацию российским "Спутником V", сообщили сегодня в медучреждении.
Вакцинацию препаратом Pfizer в клинике не проводили, и в настоящее время не проводят, подчеркивается в сообщении клиники.
С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и РФПИ и принимала участие в клинических исследованиях российской вакцины осенью прошлого года.

"В ближайшее время "Хадасса Москва" планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах", — сообщили в клинике.

"Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация — лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение", — прокомментировал новость владелец клиники Евгений Туголуков.

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Комментарии
Общество , Евгений Туголуков , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , Израиль , Москва
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