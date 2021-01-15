Пока вы спали: Количество банкротств россиян выросло на 72% 

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Из-за роста спроса на загородную недвижимость в Росси наблюдается дефицит ликвидных частных домов на продажу. 59% россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье, со ссылкой на данные «Дом.РФ» и ВЦИОМа пишет газета «Известия».

На фоне роста спроса уменьшилось количество выставленных на продажу домов с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, а цены выросли более чем на 7%, отмечают участники рынка.

«Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным — сформировался дефицит», — подчеркнул руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По итогам 2020 года суды признали банкротами 119 тысяч граждан России, включая индивидуальных предпринимателей. Этот показатель вырос на 72,6% по сравнению с 2019 годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

По количество банкротств в 2020 году лидировали Москва (7,4 тыс.), Московская область (6,6 тыс.) и Краснодарский край (5,5 тыс.). При этом эксперты прогнозируют увеличение числа банкротств физлиц и в 2021 году.

Генеральный прокуратур округа Колумбия (Вашингтон) намерен допросить сына действующего президента Дональда Трампа-младшего по делу о нецелевом расходовании средств на инаугурации его отца в январе 2017 года. Об этом сообщает CNN.

Следствие считает, что инаугурационный комитет неправомерно использовала более $1 млн, а также арендовал помещения в принадлежащем Трампу отеле по завышенной цене. При этом в ходе расследования выяснилось, что организацией бронирования занимался личный помощник Дональда Трампа-младшего.

На параде в Пхеньяне, приуроченном к окончанию VIII съезда Трудовой партии Кореи, было продемонстрировано «самое мощное в мире оружие» — баллистическая ракета подводного базирования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Агентство Reuters, проанализировав фотографии с парада, отметило , что речь идет о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики, подчеркнув, что необходимы структурные изменения. Об этом говорится в сообщении на официальном портале региона.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил сегодня глава республики на заседании кабинета министров.

Основными задачами для нового правительства Цыденов назвал создание рабочих мест и обеспечение условий для развития региона.