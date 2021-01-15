Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний COVID-19 в морозы 

Переохлаждение в сильные морозы может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Об этом предупредили граждан в пресс-службе Роспотребнадзора

В период эпидпо гриппу и ОРВИ при низкой температурой воздуха, установившейся в ряде регионов России, гражданам нужно внимательно следить за исправностью систем отопления и работой нагревательных приборов.

Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских организаций, домов-интернатов и т. д. В морозы следует ограничить прогулки детей, а также создать условия для работающих на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы избежать обморожений в зимние морозы нужно одевать по погоде и использовать несколько слоёв свободной одежды.