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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний COVID-19 в морозы 

ИА Regnum 30 минут назад
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний COVID-19 в морозы
Фото: РИА Новости
Переохлаждение в сильные морозы может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Об этом предупредили граждан в пресс-службе Роспотребнадзора.
В период эпидпо гриппу и ОРВИ при низкой температурой воздуха, установившейся в ряде регионов России, гражданам нужно внимательно следить за исправностью систем отопления и работой нагревательных приборов.
Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских организаций, домов-интернатов и т. д. В морозы следует ограничить прогулки детей, а также создать условия для работающих на улице.
Как сообщало ИА REGNUM, чтобы избежать обморожений в зимние морозы нужно одевать по погоде и использовать несколько слоёв свободной одежды.
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Общество , Роспотребнадзор
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