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Жена Грачевского опубликовала последнее фото режиссёра 

News.ru 1 час назад
Жена Грачевского опубликовала его последнее фото
Фото: globallookpress.com
Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram прощальное фото режиссёра. Создатель знаменитого «Ералаша» умер вечером 14 января от коронавируса.
На фото Борис Грачевский запечатлён в кабине на канатной дороге. Режиссёр улыбается своей знаменитой обаятельной улыбкой, от снимка веет теплом и любовью к жизни.
Instagram @belotserkovskaia_officia
Не менее эмоционально отреагировала на уход создателя «Ералаша» его бывшая супруга — Анна Грачевская. Известие настолько потрясло её, что она написала сообщение на фоне чёрного квадрата:

Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!

Instagram @belotserkovskaia_officia
Анна Грачевская была второй жена худрука тележурнала. Они были в браке с 2010 по 2014 год, у них в 2012 году родилась дочь Василиса. Вместе с мужем Анна Грачевская снялась в «Ералаше» в серии № 268 «Крик». Там Грачевский сыграл главную роль, она — эпизодическую, медсестры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский рассказал, о чём в последний раз говорил с Борисом Грачевским. Незадолго до смерти актёр навещал режиссера, и ещё в начале января ничто не предвещало трагического исхода.
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Комментарии
Общество , Екатерина Белоцерковская , Станислав Садальский , Анна Грачевская
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