Жена Грачевского опубликовала его последнее фото

Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram прощальное фото режиссёра. Создатель знаменитого «Ералаша» умер вечером 14 января от коронавируса.

На фото Борис Грачевский запечатлён в кабине на канатной дороге. Режиссёр улыбается своей знаменитой обаятельной улыбкой, от снимка веет теплом и любовью к жизни.

Instagram @belotserkovskaia_officia

Не менее эмоционально отреагировала на уход создателя «Ералаша» его бывшая супруга — Анна Грачевская . Известие настолько потрясло её, что она написала сообщение на фоне чёрного квадрата:

Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!

Instagram @belotserkovskaia_officia

Анна Грачевская была второй жена худрука тележурнала. Они были в браке с 2010 по 2014 год, у них в 2012 году родилась дочь Василиса. Вместе с мужем Анна Грачевская снялась в «Ералаше» в серии № 268 «Крик». Там Грачевский сыграл главную роль, она — эпизодическую, медсестры.