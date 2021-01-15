Садальский рассказал о последнем разговоре с Грачевским 

Станислав Садальский рассказал, о чём в последний раз говорил с Борисом Грачевским. Незадолго до смерти актёр навещал режиссера, и ещё в начале января ничто не предвещало трагического исхода.

Грачевский, рассказывает Садальский, был настроен оптимистично, хотя уже несколько дней лежал в больнице с коронавирусом. Накануне смерти Садальский говорил с худруком «Ералаша» по телефону, они обсуждали отснятый выпуск тележурнала, обсуждали планы относительно следующих серий. А после стало известно, что Грачевский умер.

Он был весёлый, сказал, что всё в порядке, сказал, что скоро выпустит десятый номер «Ералаша», где он снял меня, обещал. Он говорил, что очень хороший номер получился, что ещё и на 11-й пойдём. Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью, — вспоминает актёр в своём микроблоге.

У создателя «Ералаша» были большие планы на будущее. В прошлом году у Грачевского родился сын, режиссёр был счастлив, делился снимками ребёнка в соцсетях. Малыша назвали Филиппом, это четвёртый ребёнок худрука «Ералаша». Ему гордый отец прочил творческую карьеру.

Он смеялся над болезнью, говорил: «Кирдык коронавирусу!». Видите, какой он опасный оказался, — подтверждает оптимизм Грачевского Садальский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря.