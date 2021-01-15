В Госдуме прокомментировали смерть Грачевского 

Драпенко отметила, что смерть Грачевского стала для нее ужасным ударом. Она выразила соболезнования близким и родным режиссера, а также всем зрителям. Парламентарий подчеркнула, что с его смертью ушла целая эпоха.

«Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще», — заявила депутат.

О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская . Причиной его кончины стала коронавирусная инфекция. Ранее режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.