В конфликте Конкина с сыном обвинили телевизионщиков

Сын актера Владимира Конкина Святослав объяснил «Собеседнику», почему его брат-близнец Ярослав и звездный родитель не могут наладить отношения. По его словам, во всем виноваты телевизионщики.

В сентябре 2020 года, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти 32-летней дочери Владимира Конкина Софии. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в спортзал поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она впоследствии скончалась в реанимации.

Позже в эфире одного из популярных ток-шоу брат Софии Ярослав публично обвинил своего отца Владимира Коникна в трагедии. В частности, он подчеркнул, что звездному папе, увлеченному своей карьерой, не хватало времени заниматься семьей. Острую эмоциональную реакцию мужчины прокомментировал его брат-близнец Святослав.

«Этого не было бы, если бы создатели одной телепрограммы не нажали на больные точки брата, не вытащили его с женой на публичный разговор», — отметил он.

По его словам, они с братом договаривались не «выносить сор из избы», и ему очень неприятно, что такое произошло. При этом Святослав не желает принимать чью-либо сторону в конфликте, поскольку ему дороги и отец, и брат. Он вспомнил, что в последний раз Ярослав видел звездного родителя десять лет назад на железнодорожном вокзале. Тогда актер помог сыну, оставшемуся без билета, уехать из Москвы в Санкт-Петербург, договорившись с начальником поезда.