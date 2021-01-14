ФСИН: передача материалов о Навальном в суд является обычной практикой 

По словам Якунина, оппозиционер постоянно нарушал условия испытательного срока, а «все перед законом должны быть равны».

Он напомнил, что в 2019 году по материалам ФСИН суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания для 15 тысяч осужденных.

«Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения», — подчеркнул Якунин.

Замдиректора ФСИН объяснил, что ведомство ходатайствует о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное лишение свободы из-за того, что он допустил семь грубых нарушений.

В частности, после выписки Навального из клиники в Германии ведомство пригласило его в уголовно-исполнительную инспекцию, но «он на связь не вышел».

«Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», — добавил Анатолий Якунин.