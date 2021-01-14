ФСИН: передача материалов о Навальном в суд является обычной практикой 

Обращение УФСИН в суд с ходатайством о замене вида наказания Алексею Навальному — обычная практика, которую ведомство применяет по отношению к нарушителям условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин.
По словам Якунина, оппозиционер постоянно нарушал условия испытательного срока, а «все перед законом должны быть равны».
Он напомнил, что в 2019 году по материалам ФСИН суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания для 15 тысяч осужденных.
«Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения», — подчеркнул Якунин.
Замдиректора ФСИН объяснил, что ведомство ходатайствует о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное лишение свободы из-за того, что он допустил семь грубых нарушений.
В частности, после выписки Навального из клиники в Германии ведомство пригласило его в уголовно-исполнительную инспекцию, но «он на связь не вышел».
«Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», — добавил Анатолий Якунин.
Как сообщал «Рамблер», 29 декабря Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск в связи с систематическим нарушением условий испытательного срока. 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.