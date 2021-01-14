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ФСИН: передача материалов о Навальном в суд является обычной практикой 

Вероника Полынина 1 час назад
ФСИН: передача материалов о Навальном в суд является обычной практикой
Фото: РИА Новости
Обращение УФСИН в суд с ходатайством о замене вида наказания Алексею Навальному — обычная практика, которую ведомство применяет по отношению к нарушителям условий отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин.
По словам Якунина, оппозиционер постоянно нарушал условия испытательного срока, а «все перед законом должны быть равны».
Он напомнил, что в 2019 году по материалам ФСИН суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания для 15 тысяч осужденных.

«Это обычная практика в отношении тех осужденных, которым дан шанс, но они им не воспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения», — подчеркнул Якунин.

Замдиректора ФСИН объяснил, что ведомство ходатайствует о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное лишение свободы из-за того, что он допустил семь грубых нарушений.
В частности, после выписки Навального из клиники в Германии ведомство пригласило его в уголовно-исполнительную инспекцию, но «он на связь не вышел».

«Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд», — добавил Анатолий Якунин.

Как сообщал «Рамблер», 29 декабря Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск в связи с систематическим нарушением условий испытательного срока. 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
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Комментарии
Общество , Ив Роше , Алексей Навальный , Анатолий Якунин , ФСИН
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