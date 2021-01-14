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Москва

Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram
Фото: ТАСС
Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход был добровольным.

"Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", — приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.

Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
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Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России
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