Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram 

"Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", — приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.

Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.