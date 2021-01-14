Генпрокурор предложил изменить закон о жилье для сирот

После проведенных по всей стране проверок соблюдения прав детей-сирот на получение жилья генеральный прокурор Игорь Краснов выступил с законодательной инициативой.
Проверки, как заявил сам Краснов, показали, что десяткам тысяч ребят, оставшихся без родителей, приходится слишком долго ждать положенного им по закону жилья. Это, по мнению генпрокурора, недопустимо. Как рассказали корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, генпрокурор, в частности, высказал предложение о принятии альтернативных мер поддержки для решения жилищной проблемы сирот, состоящих на учете более 5 лет. Предлагается внести изменения в закон и выдавать им жилищный сертификат, который позволит самостоятельно подбирать и приобретать жилье в собственность. Кроме того, Игорь Краснов предложил наделить один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями контроля за обеспечением детей-сирот жильем. Также, по мнению главы надзорного ведомства, региональные власти должны принять дополнительные меры социальной поддержки сирот до того момента, пока они не получат свое жилье.
Квартиры сиротам в России обязаны выдавать после того, как им исполняется 18 лет. Именно об этом говорит закон, действующий уже четверть века, — с 1996 года. Однако региональные власти до сих пор, мягко говоря, не всегда спешат исполнять тот самый "детдомовский" закон, 159-ФЗ, или просто забывают о нем. Большинство ребят, выйдя из детдома, вынуждены через суд напоминать о своем праве на жилье, но даже после решения суда они могут годами ждать квартиру. При этом деньги на жилье сиротам выделяются не из личных карманов чиновников, а совместно из федерального и регионального бюджетов.
Однако очередь из и так уже обделенных родительским теплом бездомных молодых людей с каждым годом только растет. По данным Генпрокуратуры, в настоящий момент 182 тысячи сирот, имеющих право на собственное жилье, его так и не получили. При этом у многих из них уже есть свои семьи и дети. А вот квартиры, которая положена по закону, нет. Они ждут ее годами в очереди, которая не особо двигается.
Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, зачастую в регионах не налажен полный учет нуждающихся в жилье детей-сирот. То есть когда региональные власти планируют бюджет на год, они должны заложить в него сумму, исходя из количества тех, кому будет положено выдать жилье, а также цены за квадратный метр в регионе. В то же время нередки случаи, когда чиновники "корректируют" списки очередников, исключая или вообще не внося в них сирот. Например, в Новосибирской области после вмешательства прокуроров 25 несовершеннолетних были включены в такой список.
После этого квартиры сиротам регионы либо покупают у застройщика, либо строят сами и выдают их. То есть так должно быть. Но фактически получается, что регионы либо плохо планируют, либо у них просто нет средств в региональном бюджете. Как отметили в прокуратуре, выделяемых на это бюджетных средств действительно недостаточно. Поэтому прокуроры принимают меры на понуждение органов власти к увеличению финансирования. И этого во многих регионах уже удалось добиться. Позитивные сдвиги отмечены в Крыму, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и других областях России. Всего в 2020 году прокуроры выявили свыше 12 тысяч нарушений законов о жилищных правах сирот. Для их устранения было внесено около 7 тысяч актов реагирования.