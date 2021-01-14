Мурашко сравнил статистику по COVID с трагедией в Хиросиме

"В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 миллиона 200 тысяч человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек", — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.