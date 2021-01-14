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Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме 

РИА Новости 33 минуты назад
Мурашко сравнил статистику по COVID с трагедией в Хиросиме
Фото: РИА Новости
Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 миллиона 200 тысяч человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек", — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.

Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.
Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Общество , Михаил Мурашко , РИА Новости
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