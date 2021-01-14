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Москва

«Чекисты» в Южном Судане: политолог прокомментировал задержание Варламова и Верзилова 

Мария Иванова 1 час назад
Политолог прокомментировал задержание Варламова и Верзилова
Фото: Instagram
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал задержание Ильи Варламова в Южном Судане, заявив, что его удивили обвинения блогера в адрес «местных чекистов». Об этом сообщает «Царьград».

«Я, например, не знал о том, что в Южном Судане есть ВЧК [советский орган госбезопасности — прим. ред.]. Но век живи, век учись. Только ради такого могучего исторического и политико-нравственного, не побоюсь этого слова, открытия стоило, наверное, туда съездить», — сказал Гаспарян.

Журналист Сергей Мардан в беседе с «Царьградом» назвал случившееся в Южном Судане «чистой воды развлечением». Он отметил, что даже после задержания у россиян не отобрали технику и они могли снимать видео.

«Раз все это переместилось в соцсети, то можно сделать вывод, что у людей было просто весёлое, лёгкое приключение. Я где-то им даже завидую: классно, можно поднагнать хайпа и набрать новых лайков у подписчиков», — заключил Мардан.

Как писал «Рамблер», Варламова, его жену Любовь, акциониста, участника Pussy Riot Петра Верзилова и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали в Южном Судане 13 января.
Причиной задержания стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова в аэропорту: местные силовики якобы опасались «съемки военных объектов с дрона». Самого дрона у россиян не оказалось — его изъяли в Уганде, где путешественники побывали до этого.
Позже, по словам Варламова, силовики назвали причиной задержания отсутствие «разрешения от министерства дикой природы» и заявили, что россияне арестованы. У них забрали вещи. Российские дипломаты связались с местными властями, через несколько часов россиян отпустили.
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Комментарии
Общество , Петр Верзилов , Иван Боганцев , Армен Гаспарян , Илья Варламов , Царьград ТВ
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