Политолог прокомментировал задержание Варламова и Верзилова

«Я, например, не знал о том, что в Южном Судане есть ВЧК [советский орган госбезопасности — прим. ред.]. Но век живи, век учись. Только ради такого могучего исторического и политико-нравственного, не побоюсь этого слова, открытия стоило, наверное, туда съездить», — сказал Гаспарян.

Журналист Сергей Мардан в беседе с «Царьградом» назвал случившееся в Южном Судане «чистой воды развлечением». Он отметил, что даже после задержания у россиян не отобрали технику и они могли снимать видео.

«Раз все это переместилось в соцсети, то можно сделать вывод, что у людей было просто весёлое, лёгкое приключение. Я где-то им даже завидую: классно, можно поднагнать хайпа и набрать новых лайков у подписчиков», — заключил Мардан.

Как писал «Рамблер», Варламова, его жену Любовь, акциониста, участника Pussy Riot Петра Верзилова и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали в Южном Судане 13 января.

Причиной задержания стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова в аэропорту: местные силовики якобы опасались «съемки военных объектов с дрона». Самого дрона у россиян не оказалось — его изъяли в Уганде, где путешественники побывали до этого.

Позже, по словам Варламова, силовики назвали причиной задержания отсутствие «разрешения от министерства дикой природы» и заявили, что россияне арестованы. У них забрали вещи. Российские дипломаты связались с местными властями, через несколько часов россиян отпустили.