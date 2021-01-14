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Москва

Прогнозов нет: Грачевский снова в коме 

Александр Котлеткин 54 минуты назад
Бориса Грачевского снова погрузили в медикаментозную кому. Состояние здоровья создателя «Ералаша», ранее госпитализированного с коронавирусом в реанимацию, по-прежнему остается тяжелым.
Об этом передает «Российская газета» со ссылкой на друга режиссера, актера Владимира Долинского.
«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние», — рассказал журналистам Владимир Долинский.
Как сообщал Telegram-канал «База», Бориса Грачевского госпитализировали в 52-ю больницу ещё 27 декабря. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно создатель «Ералаша» дышать практически не мог. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.
11 января, Грачевский пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами, но его состояние начало резко ухудшаться. Кинорежиссера отправили в другую реанимацию, где есть аппарат ЭКМО — устройство, позволяющее насыщать организм кислородом непосредственно через кровь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.
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Общество , Фото , Владимир Долинский , "Российская газета"
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