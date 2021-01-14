Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу 

Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны Джубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южном Судане и Уганде (по совместительству).
"Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке", — заявил представитель посольства.
По его словам, от россиян никаких жалоб не поступало.
Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.