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Москва

Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны Джубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южном Судане и Уганде (по совместительству).

"Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке", — заявил представитель посольства.

По его словам, от россиян никаких жалоб не поступало.
Пообещавший не ночевать в тюрьме Варламов вышел на свободу
Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.
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Общество , Видео , Петр Верзилов , Илья Варламов , РИА Новости , Джуба , Москва , Уганда , Южный Судан
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