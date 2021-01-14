Найденный мертвым в авто актер Гусев ехал на годовщину свадьбы 

В момент смерти актер Дмитрий Гусев ехал праздновать годовщину свадьбы. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, рассказала его агент Мария Крыжанская.
Вчера днем, как сообщал «Рамблер», Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на парковке на 1-й Курьяновской улице в Москве. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.
Крыжанская рассказала, что в день смерти актер участвовал в съемках проекта «Скорая». После их окончания примерно в 500 метрах от съемочной площадки он врезался в тротуар.
«Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно! Ехал на свой юбилей свадьбы. Жена его ждала дома…» — сообщила агент.
Гусеву было 45 лет. Он был актером московского Театра на Юго-Западе. Гусев был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Метод», «Папины дочки», «Воронины», «Елки 5», «Склифосовский», «День выборов 2», «Глухарь» и «Зайцев +1».
Вчера стало известно, что 57-летний актер Денис Карасев и 99-летняя скульптор Евгения Гатилова скончались в результате, согласно предварительным данным, сердечной недостаточности. Карасев был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Притяжение», «Дальнобойщики», «Адмиралъ» и «Каменская 3». Гатилова была народной художницей России. Ее произведения представлены в собраниях усадьбы Кусково, Дарвиновского музея, музея-заповедника Царицыно, музея Дулевского фарфорового завода и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.