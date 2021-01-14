Найденный мертвым в авто актер Гусев ехал на годовщину свадьбы 

В момент смерти актер Дмитрий Гусев ехал праздновать годовщину свадьбы. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, рассказала его агент Мария Крыжанская.

Вчера днем, как сообщал «Рамблер», Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на парковке на 1-й Курьяновской улице в Москве. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Крыжанская рассказала, что в день смерти актер участвовал в съемках проекта «Скорая». После их окончания примерно в 500 метрах от съемочной площадки он врезался в тротуар.

«Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно! Ехал на свой юбилей свадьбы. Жена его ждала дома…» — сообщила агент.

Гусеву было 45 лет. Он был актером московского Театра на Юго-Западе. Гусев был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Метод», «Папины дочки», «Воронины», «Елки 5», «Склифосовский», «День выборов 2», «Глухарь» и «Зайцев +1».