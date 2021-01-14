Родители и учителя разочаровались в дистанционном обучении 

Группа компаний «Актион Образование» провело исследование образовательного процесса, в результате которого было выявлено отставание учеников от программы за время нахождения на дистанционном обучении.

Более половины опрошенных родителей считают, что отставание создаст серьёзные проблемы для дальнейшего получения знаний. Опрос директоров школ показал другие результаты. Порядка 47% руководителей образовательных учреждений уверены, что отставание учащихся от программы минимальное, а 22% директоров заверили, что учащиеся успевают осваивать программу полностью.

Эксперты считают исследование необъективным, так как дистант в различных регионах может проходить по-разному. В ряде субъектов обучение сводится к элементарной рассылке заданий по электронной почте. Ученики, не имеющие доступа к сети, получают задания в конвертах.

Оснащённость школ компьютерным оборудование до сих пор оставляет желать лучшего. Уровень полученных знаний стремительно снижается. В Министерстве просвещения по-прежнему уверены, что дистанционное образование является вынужденной мерой. После пандемии школьники и студенты вернутся к классической форме обучения. В ведомстве также считают, что дистант необходимо закрепить на законодательном уровне, так как данный способ обучения является важнейшим элементом образования. Он значительно расширяет возможности учеников, считают чиновники.