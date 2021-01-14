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Художник Леонид Щемелев умер в Белоруссии на 98-м году жизни 

Москва24 1 час назад
Умер белорусский художник Леонид Щемелев
Фото: wikimedia.org/Tatiana Matlina
Народный художник и заслуженный деятель искусств БССР Леонид Щемелев скончался в четверг, 14 января, в возрасте 97 лет, сообщается на странице Белорусского союза художников (БСХ) в Facebook.

"Народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси Леонид Щемелев скончался 14 января 2021 года после тяжелой болезни. Ушел из жизни известный белорусский художник, легенда национального искусства, а с ним — целая эпоха", — говорится в сообщении.

Леонид Щемелев родился в Витебске в 1923 году. Ветеран Великой Отечественной войны в составе казачьего корпуса. После демобилизации окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт, где учился у Виталия Цвирки. Натюрморты и пейзажи Щемелева выставлены в Третьяковской галерее и участвовали в выставках во многих странах мира. Занимал должность секретаря правления (1977−1982) и председателя правления Белорусского союза художников (2002–2005).
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Общество , Витебск
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