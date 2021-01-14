Афонский старец раскритиковал власть имущих за «показное богатство» 

Все новости на карте

Знаменитый афонский старец Иоанн (Папаяннис) указал представителям властей на их главную ошибку, обвинив в высокомерии и показном богатстве. Об этом пишет «Царьград».

По словам старца, то, как ведут себя обличенные властью, утомляет людей.

«Человечество крайне утомлено высокомерием, высокопарностью, показным богатством власть имущих. Оно буквально жаждет любви и простоты, как прохладной росы жарким июльским днем…», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее афонский старец, схиархимандрит Стефан Карульский предрек «страшное падение Америки и предсказал спасительную роль двух стран для ее жителей. По словам старца, „американцы будут бежать, стараясь спастись в России и Сербии“.

При этом Стефан не уточнил, когда именно это произойдет. Старец скончался в 2001 году, оставив пророчество.