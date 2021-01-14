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Мигрантов с семьями предложили не депортировать из России после нарушений 

News.ru 18 минут назад
Мигрантов с семьями предложили не депортировать из России после нарушений
Фото: РИА Новости
Иностранных граждан, отметившихся административными правонарушениями, вместо выдворения необходимо оставить в РФ. Соответствующие изменения в миграционное законодательство предложила заместитель руководителя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Инициатива подразумевает, что данную категорию представителей зарубежных государств не лишат вида на жительство, разрешения на временное проживание или не запретят им въезд в РФ, если они в РФ делят кров с близкими родственниками-гражданами РФ, передаёт «Парламентская газета».
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Согласно действующим нормам права на РВП могут лишить за два и более эпизода привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с посягательствами на общественный порядок, незаконным оборотом наркотических средств или и нарушением миграционного законодательства.
Костенко отметила, что, лишив иностранца права жить в РФ, не всегда принимается во внимание, что у него в России может быть семья, состоящая из граждан РФ. В итоге мигранты лишаются возможности жить с близкими родственниками, растить детей и содержать их, получая доход в РФ.

"Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?", — резюмировала парламентарий.

Конституционный суд РФ дважды выразил свою позицию по данному вопросу. Он постановил, что силовики и инстанции, принимая решение выслать иностранного гражданина или аннулировать разрешение на пребывание в РФ, обязаны учесть соразмерность и справедливость ответственности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с призывом ввести запрет на работу в такси для мигрантов.
Петербургский парламентарий обращает внимание на значительный рост числа аварий с участием машин такси. Анохин привёл данные московского департамента транспорта, согласно которым в 2019 году количество ДТП увеличилось на 60%, а смертность на дорогах возросла на 41%. В 2020 году аварий стало больше на 25%.
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Общество , Андрей Анохин , Антон Котяков , Наталья Костенко , Госдума , МВД , Парламентская газета
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